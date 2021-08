Ronaldo: dieci giorni per decidere il suo futuro

Il futuro del portoghese ancora in bilico

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita di domenica contro l'Udinese, la prima del nuovo campionato di Serie A. I bianconeri inizieranno il campionato dalla Dacia Arena, per poi ospitare l'Empoli allo Stadium prima della pausa per le Nazionali. Massimiliano Allegri sta allenando a Training Center la squadra al completo, compresa dei due nuovi acquisti arrivati dal mercato, Kaio Jorge, e Manuel Locatelli, che è stato presentato ufficialmente oggi pomeriggio. Dopo i due acquisti, sembra finito il mercato bianconero in entrata, a meno di colpi a sorpresa in questi ultimi giorni. Protagonista di questa sessione di mercato è stato anche, suo malgrado, Cristiano Ronaldo, al centro di continue voci che lo hanno accostato nel passare dei giorni, ai più disparati club, dal Real Madrid al PSG, passando per il Manchester United e il Manchester City. A rispondere a queste voci è stato lo stesso giocatore, con un lungo post su Instagram, nel quale non ha mai citato la Juventus ma in cui ha chiesto rispetto per se stesso e per i club coinvolti in queste voci.

Un lungo messaggio, nel quale Ronaldo non ha smentito nulla, ma ha invitato a non parlare a vanvera del suo futuro: tutti hanno notato la mancanza di riferimenti alla Juventus nel suo post, anche se la foto che lo accompagnava era in bianconero, i colori della società di Torino. Nonostante le parole del giocatore e degli addetti ai lavori bianconeri, il futuro del portoghese potrebbe non essere a Torino per il suo ultimo anno di contratto, anche se sembra difficile che qualcosa possa effettivamente muoversi in questi ultimi giorni di mercato.

Le voci che lo hanno accostato alle più disparate squadre europee non accennano a fermarsi, e in questi ultimi 11 giorni di mercato sembra difficile qualcuno possa muoversi per il portoghese, anche perchè la Juventus, in caso di una sua partenza, dovrebbe tutelarsi con un altro attaccante, e prenderlo a ridosso della fine del mercato sarebbe impossibile per i bianconeri. La sensazione è quindi che Ronaldo onorerà il suo ultimo anno di contratto con la Juventus, e cercherà di riportare i bianconeri sul trono d'Europa, oltre che su quello d'Italia.