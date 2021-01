Ronaldo: da calciatore a supereroe a colpi di “Siuuu”

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno con quattro vittorie, rispettivamente contro Udinese, Milan, Sassuolo e Genoa in Coppa Italia, che hanno permesso ai bianconeri di accorciare il ritardo dalla prima in classifica, e di passare ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la SPAL sempre in gara secca. I bianconeri sono ora attesi dall’importante esame di San Siro contro l’Inter, con gli uomini di Andrea Pirlo che vogliono continuare a vincere per continuare la loro marcia verso la testa della Serie A, distante sette punti ma con una partita da recuperare.

Andrea Pirlo si avvicina alla partita con molte assenze: se Weston McKennie e Federico Chiesa dovrebbero essere arruolatili per la sfida contro i nerazzurri, avendo recuperato dagli infortuni occorsi nell’ultima partita contro il Sassuolo, Paulo Dybala è ancora fuori per infortunio, mentre i terzini Cuadrado ed Alex Sandro ed il difensore centrale Matthijs De Ligt sono fuori per COVID. Scelte quasi obbligate quindi per il tecnico, che in attacco si affiderà alla coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo, chiamati a trascinare i bianconeri.

Proprio il portoghese, in attesa della partita di domenica, ha deciso di vestire i panni di Chrono, il protagonista del gioco Free Fire di cui il portoghese è protagonista. Chrono è un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada mietendo vittime nell'universo di Garena. Un ruolo inedito per Ronaldo, che però anche nella realtà virtuale non ha voluto rinunciare alla sua celebre esultanza. Dal trailer del gioco pubblicato sulla sua pagina Instagram infatti, si vede l'attaccante bianconero che riesce a sconfiggere alcuni nemici grazie ad una speciale barriera creata dal suo "Siuuu".