Ronaldo carica la Juve: “Ora concentriamoci sui prossimi obiettivi! Tutto è possibile”

TORINO – La Juventus ha vinto mercoledì sera contro il Napoli la finale della Supercoppa Italiana, battendo la squadra di Rino Gattuso per 2-0, e andando in campo con una ritrovata voglia e condizione. La partita disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha visto andare in gol Cristiano Ronaldo, e Alvaro Morata, che al novantesimo ha chiuso il risultato e la partita siglando il definitivo 2-0.

I bianconeri hanno vinto quindi il primo torneo della stagione, con Andrea Pirlo che al primo tentativo ha vinto il suo primo trofeo da allenatore: un grande traguardo per il tecnico bresciano, che ha festeggiato con la squadra in campo e poi attraverso le sue pagine social la vittoria, esprimendo tutta la sua soddisfazione e felicità per la conquista del primo trofeo da allenatore. Come lui, anche tutti i giocatori bianconeri hanno festeggiato attraverso i loro canali social, ritrovando lo spirito che li aveva abbandonati dopo la sconfitta con l’Inter. La vittoria in finale dovrà ora dare nuova linfa alla Juventus, sembrata spaesata e in difficoltà dopo la partita persa a San Siro contro l’Inter, quando i bianconeri avevano totalmente sbagliato l’approccio e la tenuta in campo.

I bianconeri sono quindi chiamati a ripartire al massimo in campionato, dopo l’iniziazione di fiducia della finale, e chi lo sa bene è il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero, che con la Supercoppa ha aggiunto un altro trofeo alla sua infinita collezione, ha fissato subito i prossimi obiettivi per la squadra, culminando questi giorni di festeggiamento social con un ultimo post, che esprime tutta la sua decisione e voglia per il futuro, e la spinta per la squadra: “Ora concentriamoci sui prossimi obiettivi! Tutto è possibile! Fino Alla Fine”