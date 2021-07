Ronaldo atteso lunedì alla Continassa

Il portoghese si unirà ai compagni

La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, con il tecnico Massimiliano Allegri che sta ancora lavorando a ranghi ridotti in attesa del rientro dei nazionali dalle vacanze, che dopo essere stati impegnati negli Europei e in Copa America, si stanno godendo le meritate giornate di riposo. Dopo Merih Demiral, rientrato nella giornata di lunedì alla Continassa e già con il gruppo a pieno regime, oggi dovrebbe rientrare il portiere Wojciech Szczesny, che si unirà al gruppo già a partire dal pomeriggio. Nell'amichevole in programma sabato contro il Cesena difficilmente il polacco scenderà in campo, lasciando i pali per la prima uscita stagionale a Mattia Perin, deciso a rimanere a Torino nel ruolo di vice proprio al polacco.