Nuovo accordo commerciale per il calciatore portoghese che ha legato i suoi diritti di immagine a quelli della società dell'amico per conquistare l'Asia

L'ex calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è passato questa estate al Manchester Untied , tornando nel club che lo ha lanciato nel grande calcio: i risultati, in questo inizio di stagione, non sono stati del tutto come il portoghese si aspettava, e così Ronaldo ha cercato conforto fuori dal campo , iniziando una nuova partnership con un suo vecchio amico.

La collaborazione appena nata con il calciatore portoghese numero 7 del Manchester si fonda sul lancio di ZujuGP, "una piattaforma comunitaria che collega Oriente e Occidente, in uno scambio non solo tra fan, ma mondi tra aziende ed ecosistemi". Lo stesso CR7 ha commentato l'inizio della sua nuova partnership: "Sono molto entusiasta di annunciare il mio ultimo accordo con Mint Media, di proprietà del mio buon amico, l'uomo d'affari Peter Lim di Singapore, per acquisire i miei diritti di immagine. Questa è una mossa molto strategica per me e il mio team di gestione per portare il marchio Cristiano Ronaldo al livello successivo, specialmente in Asia".