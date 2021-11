Ronaldo: senza Champions addio allo United a fine stagione

Il portoghese avrebbe già deciso il suo futuro qualora i Red Devils non dovessero partecipare alla prossima Champions

redazionejuvenews

La Juventus ha lasciato partire Cristiano Ronaldo dopo tre stagioni, con il portoghese che negli ultimi giorni di mercato ha trovato l'accordo con il Manchester Untied per tornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e lo ha fatto diventare chi è oggi. Il ritorno in Inghilterra è stato salutato con grande entusiasmo da tutto il movimento, con i tifosi dei Red Devils impazziti per il ritorno del loro beniamino, accolto come un re alla sua prima all'Old Trafford. Il portoghese sta però passando un momento non facile oltremanica, e dopo l'entusiasmo dei primi giorni e del ritorno nella sua vecchia squadra, il rapporto con i suoi compagni e con il tecnico sembra stia iniziando a mostrare le prime crepe.

La squadra allenata da Solskjaer è infatti al sesto posto in campionato, a cinque lunghezze di distanza dal Liverpool, che attualmente di trova in quarta posizione. Qualora il campionato finisse così, o con la squadra di Manchester fuori dalla Champions League, Ronaldo avrebbe già fatto capire di non aver intenzione di rimanere a vestire la maglia rossa, e starebbe già pensando a come lasciare la sua attuale squadra. Stando a quanto riporta il DailyExpress infatti, l'unico desiderio di Ronaldo sarebbe quello di rivincere ancora la Champions League, e la non qualificazione dello Untied sarebbe un deterrete troppo grande per rimanere.

Con nove gol in tredici presenze, Ronaldo sta facendo il suo da quando è tornato in Inghilterra, ma i Red Devils non sembrano riuscire ad uscire dalla crisi nella quale sono sprofondati: tutti oltremanica puntano il dito su Solskjaer, e lo stesso portoghese sarebbe rimasto scioccato nel constatare come gli standard dello United si siano abbassati. Un pensiero che ha portato Ronaldo a fare già riflessioni sul suo futuro, visto che CR7 non avrebbe intenzione di disputare l'Europa League, che vedrebbe come una macchia sul suo curriculum.