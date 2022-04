Romulo: “Allegri è il numero uno nella gestione dello spogliatoio”

Romulo, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato la gara di stasera tra la Vecchia Signora e l'Inter.

redazionejuvenews

Romulo, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Gazzetta.it, trattando il tema della sfida di questa sera tra i bianconeri e l'Inter. Ecco le sue parole sul match: "Sarà una bella partita, che metterà a confronto due allenatori diversi, ma molto intelligenti. Allegri può fare la differenza grazie ai giocatori in panchina, che gli permettono di cambiare modulo nel corso dei 90’, mettendo l’avversario in difficoltà. Inzaghi sarà meno imprevedibile, ma le sue squadre giocano a memoria: l’Inter si difende bene, in attacco ha giocatori importanti che possono segnare in qualsiasi momento: Lautaro mi piace tanto."

Su Allegri: "Max è il numero uno nella gestione dello spogliatoio. Quando ero alla Juve, c’erano campioni del calibro di Buffon, Pirlo, Tevez, Pogba, Vidal… ma anche ragazzi che dovevano ancora crescere tanto. Max ci sapeva tenere sull’attenti, facendo sì che tutti si sentissero allo stesso livello e remassero sempre nella stessa direzione. Ricordo una partita contro il Sassuolo, vincemmo 1-0 con gol di Pogba. Al mister non era piaciuto l’atteggiamento di Paul, che nel pre partita ballava e ascoltava musica ad alto volume. Pochi giorni dopo lo multò, costringendolo a pagare una cifra salatissima: non gli importava che fosse stato decisivo, per Allegri era fondamentale indicare la via a lui e ai suoi compagni."

Sullo Scudetto, visto che ancora è tutto da decidere: "La classifica strizza l’occhio al Milan, da qui alla fine però può succedere tutto. L’Inter, con una partita in meno, può ancora scavalcare le avversarie e cercare il secondo scudetto consecutivo. Domenica, però, vedo favorita la Juve: qualora i bianconeri vincessero lo scontro diretto, non escludo uno scherzetto a fine campionato. Chiellini e compagni hanno vinto più di tutti negli ultimi 10 anni, sanno come si arriva in fondo. Non è un caso che, negli ultimi due mesi, in campionato la Juve ha sbagliato pochissimo."