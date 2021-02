Romero: “Lasciare la Juve miglior scelta della mia carriera”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Cristian Romero è un giocatore su cui la Juventus ha fatto un grosso investimento nemmeno due stagioni fa. Prelevato dal Genoa, l'argentino non ha praticamente mai vestito la maglia bianconera. Prima è stato rigirato in prestito allo stesso Grifone, poi ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta. Le doti del ragazzo non erano mai state in dubbio, ma la prima stagione alla Dea lo ha consacrato tra i migliori della Serie A. Prestazioni convincenti e anche qualche gol stanno costringendo la dirigenza bianconera a rivedere le proprie scelte. Non è ancora chiaro se i destini di Romero e della Juventus siano destinati a incontrarsi di nuovo, ma intanto il giocatore ha svelato quanto sia stato importante lasciare la Vecchia Signora per la sua crescita. Queste le sue dichiarazioni a El Pais nel post partita di ieri sera:

"La miglior scelta che ho fatto nella mia carriera è stata quella di non rimanere alla Juve e andare in prestito all'Atalanta. La Juve è un grande club, ma ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità di trovare molto spazio. Il fatto di poter giocare a questo livello fa parte del lavoro di Gasperini. Mi sta dietro, mi corregge, mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Prima dal punto di vista tattico ero un disastro, ora mi sento molto più tranquillo".

Il difensore ha poi parlato del suo compagno Josip Ilicic, che sembrerebbe tornato a lottare con dei grossi problemi personali: "Ho marcato i grandi attaccanti della Serie A; Ibrahimovic, Cristiano, Dybala, Immobile, Lukaku… Ilicic è a quel livello e oltre. Non ha vinto tanti trofei ma guardandolo tutti i giorni non ho dubbi che se giocasse nella Juventus o nell'Inter sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Fa cose che solo in pochi possono fare. Ogni volta che gioca semplifica tutto perché risolve situazioni molto difficili, fa assist, crea occasioni, rompe gli equilibri, rifinisce. Per noi è importante che lui stia sempre bene".