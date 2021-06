Romero fa la storia con l’Argentina e Percassi lo blinda. La Juve…

Il difensore ha segnato nella sfida della sua nazionale battendo un record che risaliva a Maradona

In attesa dell'inizio degli Europei in programma venerdì con l'esordio dell'Italia allo Stadio Olimpico contro la Turchia, il mercato dei club è entrato nel vivo, con i primi colpi che potrebbero essere chiusi proprio prima dell'inizio della rassegna europea. Con la prima giornata della competizione infatti, il mercato potrebbe prendersi una pausa fino alla fine del torneo, per poi entrare nel vivo per davvero. Uno degli uomini che potrebbe infiammarlo è il difensore dell'Atalanta Cristian Romero: il giocatore in prestito alla Dea dalla Juventus è stato nominato miglior difensore del campionato appena concluso, e si avvia a diventare protagonista anche con la sua nazionale.