Romelu Lukaku e quel ‘mai’ pronunciato cinque volte: il retroscena

Secondo MilanNews.it nelle ultime ore i rossoneri hanno avuto un incontro con l’entourage di Romelu Lukaku. L’idea potrebbe prendere forma nell'eventualità che il centravanti rinunciasse a parte del suo ingaggio. Il Diavolo sfrutterà i buoni rapporti con il Chelsea, come nei casi di Giroud e Tomori. Nel mentre si sarebbe mossa anche la Juve che potrebbe prenderlo in considerazione in caso di addio di Dusan Vlahovic. L'Al Ahli avrebbe offerto al belga un ingaggio monstre anche se per ora il giocatore ha preso tempo.