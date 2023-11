Romei: “Chiesa non ha mai mollato un centimetro, neanche da bambino”

Maurizio Romei, presidente della Settignanese, ex squadra di Chiesa, ha parlato del calciatore della Juventus

Maurizio Romei , presidente della Settignanese , ha detto la sua su Chiesa , che da bambino ha giocato nella squadra rossonera. Ecco le sue parole: "Enrico non gli ha dato soltanto l’educazione perché da bambino aveva le stesse movenze di suo padre.

Giocava sulla fascia anche da piccolo e non dimentichiamoci che il suo maestro da noi è stato un certo Kurt Hamrin che era il responsabile del settore giovanile e dava ai ragazzi gli esercizi da fare durante la settimana. Il sabato e la domenica invece il suo allenatore era Alessandro Francini che ora è in Eccellenza, sulla panchina della Rondinella. Fin da bambino, non ha mai mollato di un centimetro.