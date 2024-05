Romei: “Chiesa è un calciatore da Premier League. Alla Juventus…”

Maurizio Romei, presidente della Settignanese, primo club di Chiesa, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La mia impressione è che non sia soddisfatto del ruolo che ha avuto fino adesso: prima Ronaldo che lo costringeva ad andare verso il centro, poi c'era Kulusevski e doveva rientrare col sinistro. Quest'anno, inspiegabilmente, gioca come seconda punta e viene tolto sempre intorno al 60'. Non me lo spiego, sta bene anche fisicamente ed è tornato ad essere quello che era prima. Ha una grande volontà di ottenere le cose che vuole. È il fallimento dell'allenatore, così si svaluta anche economicamente. A lui, secondo me, piace stare alla Juventus, ma il problema come dicevo è un po' la posizione in campo. Se Federico dovesse andare in Premier League, farebbe il vuoto e la differenza in ogni partita. Lì andrebbe via ogni volta per lo spazio che gli verrebbe concesso, anche perché c'è molto meno tatticismo che da noi. Liverpool? Sicuramente è all'altezza delle prime cinque d'oltremanica".