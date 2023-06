Avv.Rombolà: “Presa di posizione UEFA entro e non oltre il 30 giugno”

L'avvocato Carlo Rombolà a FirenzeViola.it ha parlato della possibilità di un ripescaggio della Fiorentina in Conference: “Se ci sarà un intervento della UEFA, analogamente all’epilogo della giustizia federale potrà essere disposta una sostanziosa ammenda, ma non si può escludere anche una sanzione più grave, come l’esclusione dalle Coppe, magari soltanto per una stagione (la prossima). Se succede qualcosa, ritengo sia lecito aspettarsi una presa di posizione dell’Uefa entro e non oltre il 30 giugno prossimo”.