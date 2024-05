Romano: “Allegri lascerà la Juve. I bianconeri vogliono Motta”

Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube: "Le sensazioni sull'addio di Massimiliano Allegri restano le stesse: Allegri lascerà la Juventus a fine stagione. Thiago Motta ha come priorità quella di andare alla Juventus e la Juventus ha una priorità che si chiama Thiago Motta. Si vogliono a vicenda, ma non c’è ancora niente di firmato o di definito. C’è ancora da aspettare per gli step formali e non è mai un dettaglio quando c’è un contratto da firmare. Il Bologna, ovviamente, proverà fino alla fine a trattenerlo. Vedremo come andrà a finire, ma quel che è certo è che Thiago Motta è il favorito per la panchina della Juve, anche se è stato accostato a diversi club come Chelsea e Manchester United".