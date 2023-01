Juve, la Roma aspetta Smalling, il rinnovo non arriva: occasione a zero?

La Serie A sta per riprendere il via, con la Juventusche domani affronterà la Cremonesein trasferta. Intanto però si è aperto ufficialmente il mercato. Un momento per fare affari per l'immediato, ma anche per prendere accordi per l'estate. E' il caso, ad esempio, dei giocatori in scadenza a giugno, che dall'1 febbraio saranno liberi di firmare a zero con un altro club. Uno dei giocatori in scadenza nel 2023 è Chris Smalling, colonna difensiva della Roma.