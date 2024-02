Roma, retroscena Baldanzi: azione di disturbo della Juventus

Tommaso Baldanzi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma nell'ultimo giorno di calciomercato. Nelle ultime ore che hanno preceduto la deposizione del suo contratto, si sarebbe vociferato di un inserimento della Juventus . Già in estate, il club bianconero avrebbe manifestato intesse per il giocatore e, prima del passaggio nella capitale, avrebbe tentato un ultima manovra.

In realtà, come commentato anche dal procuratore Fabrizio Ferrari a Tv Play, quella del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe stata più che altro un azione di disturbo. Per l'agente, una classica azione diffusa per osservare i movimenti delle altre società sul calciomercato. Ecco le sue parole: "Giuntoli è intervenuto nella trattativa per Baldanzi, è una strategia che la Juventus ha da molti anni, lo faceva anche con Paratici. I bianconeri controllano il lavoro delle concorrenti".