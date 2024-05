Roma, Ndicka: “Sapevamo che contro la Juventus sarebbe stata dura”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro la Juventus, ha parlato il difensore della Roma, Evan Ndicka. Ecco le sue parole: "Ora mi sento bene e ora è tutto a posto. Avevo più paura che dolore. Mi ha fatto piacere il comportamento dei tifosi dell’Udinese, sono venuti da me all’ospedale, mi hanno portato tanta roba. Noi pensiamo al campionato e all’Europa League. Oggi era dura, la Juve è una buona squadra. Giovedì sarà difficile ma sappiamo che c’è anche il campionato. Qui è una maniera totalmente diversa di giocare. Ora con De Rossi siamo più offensivi. Io voglio fare di più con la palla e senza palla. Il gioco in Italia è nuovo per me. Sì, il mister mi ha sempre detto di portare palla. Adesso lo faccio di più. Bayer? Sarà difficile, ma tutto è possibile nel calcio”.