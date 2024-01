Roma, Mourinho difende Huijsen: “Ha causato un rigore ma è un bambino top”

Intervenuto al termine della partita persa contro la Lazio Josè Mourinho ha difeso il difensore della Juve in prestito alla Roma

Serata no per gli ex Juve nel corso del match di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Dybala è infatti uscito dal terreno di gioco al 45' per infortunio mentre Huijsen alla sua prima partita da titolare ha commesso il fallo che ha portato al calcio di rigore che ha deciso il match.

Al termine della partita l'allenatore giallorosso ha però voluto difendere il giovane talento della Juve: "Il gol che abbiamo preso è anche un po’ ridicolo per me. Il rigore è causato da un bambino top come giocatore, ha 55 minuti di Serie A".

"L’azione prima è una rimessa laterale nostra, non è possibile che facciamo quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, poi, chi va in vantaggio e gioca in casa è favorito. Spariscono i palloni. La squadra che segna per prima con Orsato poi vince", ha detto Mourinho

