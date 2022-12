La Roma fissa il prezzo per Karsdorp: la Juve ci pensa

La Roma ha fissato il prezzo per il cartellino di Rick Karsdorp: cosa farà la Juve? Le ultime novità sul mercato bianconero

Tra crisi societarie e una seconda metà di campionato da giocare da protagonisti, gennaio si prospetta un mese particolarmente ricco di emozioni per la Juve. In tutto questo bisognerà anche pensare al mercato, che vista la situazione sarà particolarmente delicato. Partiamo da un presupposto: al netto di incredibili sorprese, la Vecchia Signora non potrà permettersi grandi colpi. Impossibile immaginare di poter acquistare un Milinkovic-Savic a 100 milioni.