Roma-Juventus: the day after

I bianconeri si sono imposti con un grande rimonta ieri sera sulla Roma allo Stadio Olimpico della capitale firmata da Locatelli, Kulusevski e De Sciglio

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la partita con la Roma disputata allo Stadio Olimpico. I bianconeri, dopo aver chiuso il primo tempo sul pareggio, sono andati sotto per 3-1 all'inizio della ripresa, ma sono stati in grado di rimontare la sfida fino alla vittoria, conquistata per 3-4 e suggellata dalla parata di Szczesny sul rigore tirato nei minuti finali da Pellegrini. Una partita di carattere della squadra bianconera, che ha messo in campo una mentalità che non si vedeva da un po' di tempo, e che ha sempre caratterizzato negli anno la squadra di Massimiliano Allegri.

Una partita rocambolesca e piena di colpi di scena, che purtroppo per la Vecchia Signora ha lasciato anche degli strascichi: Cuadrado è stato infatti ammonito, e diffidato non potrà esserci nella finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì sera a San Siro contro l'Inter, così come Matthijs De Ligt, espulso in occasione del rigore e anche lui assente. Oltre ai due difensori, la sorte più dura è toccata a Federico Chiesa, uscito nel primo tempo, e vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo terrà fuori per almeno sei mesi.

Attraverso il suo sito, la Juventus ha ripercorso la partita di ieri sera.

"Era dall'agosto 2017 contro il Genoa che la Juventus non vinceva una partita in cui era stata sotto di due gol in Serie A.

Mattia De Sciglio ha trovato il suo secondo gol in Serie A, a 1505 giorni di distanza dal primo (realizzato nel novembre 2017 contro il Crotone).

Manuel Locatelli ha segnato il suo primo gol di testa in Serie A; in precedenza aveva realizzato nove gol di destro e uno di sinistro.

Wojciech Szczesny ha parato quattro degli ultimi sette rigori fronteggiati in Serie A, gli ultimi due contro la Roma in questo campionato.

Paulo Dybala ha segnato quattro gol fuori casa in questo campionato, già il doppio rispetto a quanto fatto nella scorsa Serie A." (Juventus.com)