Roma-Juventus, le statistiche in vista della gara di stasera

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Si avvicina la sfida con la Roma per i ragazzi di Massimiliano Allegri. Il match dell’Olimpico può essere decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League; all’andata vinse la Juve grazie alla rete di Adrien Rabiot. Scopriamo insieme i temi del confronto attraverso i dati statistici: NUMERI E CURIOSITÀ La Juventus è reduce da tre pareggi consecutivi in Serie A (vs Torino, Cagliari e Milan) ed è dal periodo tra febbraio e marzo 2012 che non chiude in parità quattro partite consecutive in campionato, sotto la guida di Antonio Conte. La Juventus ha guadagnato 1.27 punti di media nel girone di ritorno di questo campionato (19 punti in 15 gare), solo nel 2009/10 (1.16) i bianconeri hanno raccolto meno punti in media in un singolo girone di ritorno in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. La Juventus non vince da sei trasferte in Serie A (3N, 3P) e non fa peggio da agosto 2010, quando arrivò a quota sette a cavallo di due campionati – limitandosi a una singola stagione i bianconeri non fanno peggio dal 1999 (nove). La Juventus ha subito solo quattro gol di testa in questo campionato, solo il Milan (due) ha fatto meglio nella stagione in corso. La Juventus è la squadra che ha subito in percentuale più gol da fuori area in questo campionato di Serie A (27%, 7/26) - in valore assoluto, infatti, hanno fatto peggio solamente Udinese (otto), Sassuolo (nove) e Milan (10). Solo il Milan (11) ha realizzato più gol su sviluppo di corner rispetto a Roma (nove) e Juventus (otto, come l'Inter) in questo campionato di Serie A - la squadra bianconera è anche quella che ha concesso meno reti su sviluppo di questa situazione di gioco (due). I SINGOLI Dusan Vlahovic ha effettuato 104 tiri in questo campionato, meno solamente di Khvicha Kvaratskhelia (117) - il serbo è secondo anche per tiri dall'interno dell'area di rigore (80, meno solo di Duván Zapata a quota 82). Dusan Vlahovic è l’unico giocatore in doppia cifra di gol nel 2024 in Serie A (10 reti in 13 presenze); l’attaccante bianconero ha realizzato una rete e fornito un assist nelle ultime tre sfide contro la Roma in campionato, dopo essere rimasto a secco nelle prime cinque. L’Olimpico di Roma è lo stadio in cui Arkadiusz Milik ha realizzato più gol in trasferta in tutte le competizioni, da quando milita nei maggiori cinque campionati europei: quattro reti, inclusa una nella sua ultima presenza in questo impianto, decisiva per l’accesso della Juventus alla finale di Coppa Italia (1-2 vs Lazio, 23 aprile 2024). Il polacco non ha ancora segnato contro la Roma con la maglia della Juventus in Serie A; le sue due reti sono arrivate con il Napoli nel 2019, entrambe all’Olimpico. In 10 partite contro la Roma in Serie A Federico Chiesa ha fornito un solo assist vincente, senza realizzare alcun gol; la squadra giallorossa è infatti quella contro cui conta più presenze senza nemmeno una rete segnata nel massimo campionato. Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist in questo campionato e con una partecipazione attiva registrerebbe il suo miglior bottino in una stagione di Serie A (cinque anche nel 2021/22 con il Genoa – una rete e quattro passaggi vincenti). L’ultima di due reti di Mattia De Sciglio in Serie A è arrivata proprio contro la Roma, il 9 gennaio 2022, quando il difensore bianconero regalò il successo esterno per 4-3 alla sua squadra. Manuel Locatelli, che ha segnato un gol contro la Roma il 9 gennaio 2022, ha ricevuto un cartellino giallo in tutte le ultime quattro partite contro i giallorossi. Adrien Rabiot ha realizzato un gol nella sua ultima partita contro la Roma e in Serie A solo contro Sampdoria, Lazio ed Empoli è arrivato a quota due reti, ma contro nessuna in due presenze di fila. Nonostante Weston McKennie sia ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato, ha servito ben sette passaggi vincenti: l’ultimo giocatore che ha fornito più assist senza segnare in una stagione di Serie A è stato Manuel Lazzari, otto nel 2018/19. L’esordio di Bremer in Serie A è stato proprio contro la Roma, il 19 agosto 2018 con la maglia del Torino – contro i giallorossi ha subito cinque sconfitte nella competizione e ha fatto peggio solamente contro Inter, Milan e Napoli (sei). Wojciech Szczesny (149) è vicino a tenere la porta inviolata in 150 incontri interi nei cinque grandi campionati europei - il portiere bianconero è inoltre a un passo dalle 250 presenze in tutte le competizioni con la Juventus (249). Il polacco ha disputato le sue prime 72 partite di Serie A con la maglia della Roma, tra il 2015/16 e il 2016/17, prima di passare in bianconero".