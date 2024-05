Roma-Juventus, tutti i numeri sulla sfida in panchina: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida in panchina.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "La Roma è una delle tre squadre, con Atalanta e Inter, contro cui Massimiliano Allegri ha collezionato più pareggi in Serie A: otto segni “X”, con 10 successi e sette sconfitte a completare il bilancio per il tecnico bianconero. Massimiliano Allegri ha ottenuto un solo punto nelle sue ultime due prime volte contro un allenatore di Serie A (pareggio con Gilardino, sconfitta con Calzona), dopo aver ottenuto sei successi di fila. Da giocatore Daniele De Rossi ha realizzato tre gol contro la Juventus in Serie A, solo contro il Chievo (quattro) ha fatto meglio; tuttavia, contro i bianconeri ha perso ben 13 incontri (5V, 6N), almeno quattro più che contro ogni altra squadra".