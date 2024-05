Roma-Juventus, la moviola: Colombo promosso a pieni voti

Il match della trentacinquesima giornata di Serie A tra Roma e Juventus è stata arbitrata dal direttore di gara Andrea Colombo. La partita, condotta con il giusto piglio, ha avuto un solo grande episodio che ha scaldato gli animi dei protagonisti di gara. Si tratta del fallo di Timothy Weah su Leandro Paredes dopo alcuni minuti dall'inizio del secondo tempo. In questa situazione, i membri della Roma hanno chiesto la seconda sanzione al giocatore della Juventus già ammonito. L'arbitro ha optato per non sanzionare il fallo, ritenuto nulla più che un episodio accidentale di gioco. Una decisione che pare più che adeguata.