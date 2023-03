Roma-Juventus: designato l’arbitro della sfida

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus ha vinto ieri sera il derby contro il Torino all'Allianz Stadium, e si è subito proiettata alla sfida in programma allo Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, in programma domenica sera alle 20:45. Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la venticinquestima giornata del campionato italiano di Serie A.