Roma-Juve Women 2-1, Salvai: “Dispiaciute per la sconfitta”

Niente da fare per la Juve Women, battuta 2-1 dalla Roma nella poule scudetto. Al termine della partita Salvai ha detto: "Siamo dispiaciute per la sconfitta, ovviamente perdere non piace a nessuno. Oggi abbiamo dato tanto in campo, ma non è bastato. Che sia vinca o che si perda per noi è molto importante continuare a rimanere unite, fare gruppo, ed è quello che ci siamo dette a fine partita. Nella partita di oggi, forse, siamo partite un po' timide e la Roma è stata abile a passare in vantaggio sfruttando una delle prime occasioni concrete che ha avuto e lo stesso discorso possiamo farlo per quanto successo nel finale dove ancora una volta è stata brava a capitalizzare al massimo una situazione favorevole. L'unico rammarico, dunque, è essere partite un po' contratte. In queste ultime cinque partite che ci separano dalla fine della stagione dovremo cercare di migliorare sotto questo aspetto. Dipenderà soltanto da noi stesse, tutte insieme ripartiremo e finiremo nel migliore modo possibile questa stagione".