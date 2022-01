Roma-Juve: indecisione nei pronostici, il fattore casa sembra decisivo

Il match tra Roma e Juventus regna nel più completo equilibrio: predire chi potrebbe vincere sembra un impresa da veri esperti

Dopo il pareggio contro il Napoli, per la Juve è subito il momento di guardare alla prossima partita. Oggi, infatti, i bianconeri affronteranno la Roma in un match che si prospetta tutto tranne che semplice per la squadra di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è chiaro: vincere. I giallorossi infatti sono a quota 32 punti, e con i tre punti raggiungerebbero la Juventus, a quota 35. Ma come arrivano a questa partita le due formazioni? Se la Juve è reduce da un pareggio deludente ma tutto sommato positivo, la Roma al contrario all'ultima giornata ha subito una pesantissima sconfitta contro la Roma. Anche la squadra di Josè Mourinho vorrà quindi vincere ad ogni costo: riuscirà la Juventus a portare a casa il risultato?