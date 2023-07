La Roma esce dalla corsa per Morata: l’Inter pressa, Juve legata a Chiesa

L'Atlético Madrid ha qualche grana in attacco: Álvaro Morata -che sembrava a un passo dal prolungamento di contratto fino al 2026 - ha ricevuto diverse offerte nelle ultime settimane. Negli ultimi giorni è emersa la sua preferenza per la Roma , spinto dal suo amico ed ex compagno di squadra Paulo Dybala e dalla volontà di José Mourinho di averlo in rosa.

Gianluca Di Marzio rivela che -malgrado tutto- il club giallorosso, dopo l'incontro con gli agenti del calciatore, si è reso conto che il cartellino e l’ingaggio hanno un costo eccessivo per le tasche della società. Ecco le sue dichiarazioni: “La dirigenza del club della Capitale, infatti, ha incontrato gli agenti di Alvaro Morata. Era programmato un confronto tra le parti per mettere in chiaro tutti i costi dell’eventuale operazione con l’Atletico Madrid, e oggi la Roma ha capito che le cifre per il cartellino (tramite clausola o uscita unilaterale dal club) e l’ingaggio dello spagnolo sarebbero piuttosto alte. Sul giocatore c'è stato anche l'interesse dell'Inter e della Juventus, ma quest'ultima ad oggi non può muoversi concretamente se non con la cessione di Chiesa".