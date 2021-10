Qui Roma: Abraham sarà convocato, ma dal primo minuto partirà Shomurodov

Shomurodov partirà dal primo minuto

redazionejuvenews

In vista del match contro la Juventusdi domenica prossima, la Roma si trova ad affrontare un vero e proprio rebus in attacco. Tammy Abraham, infatti, è tornato a Roma pochi giorni fa dopo aver preso una forte contusione alla caviglia nel match tra Inghilterra ed Ungheria. La punta aveva anche dichiarato di essere pronto per la partita dell'Allianz Stadium, ma il tecnico José Mourinho non vorrebbe rischiare di inserire Abraham dal primo minuto per preservarlo per i prossimi impegni in Conference League, Napoli e Milan.

Ed ecco dunque che il tecnico portoghese potrebbe dunque decidere di schierare dal primo minuto l'ex attaccante del Genoa, Eldor Shomurodov che ha sempre fatto bene in campionato da subentrato e dal primo minuto nei match di Conference League. L'attaccante uzbeko però è ancora in cerca del primo gol in campionato: queste prime uscite ci hanno dimostrato che la finalizzazione in rete non è di certo il suo punto forte. Il match contro la Juventus allora potrebbe essere la partita del riscatto per Shomurodov, dove appunto potrebbe segnare la sua prima marcatura in Serie A. Roma che scenderà in campo con il suo solito undici "tipo" in cui farà eccezione solo l'inserimento della ex punta del Genoa al posto di Abraham.

Tutto ok anche per Vina, che rientrerà in giornata a Roma dopo aver giocato ieri per 45 minuti con il suo Uruguay e che quindi José Mourinho cercherà di sfruttare al massimo. In difesa agirà la coppia Ibanez-Mancini, con Karsdorp terzino destro. A centrocampo ci sarà la solita coppia Cristante-Veretout (quest'ultimo fresco di vittoria della Nations League con la Francia). Trequartista giocherà Pellegrini che ieri si è allenato con il gruppo dopo la febbre che aveva avuto in settimana. Mou darà di nuovo fiducia alla coppia di esterni d'attacco Zaniolo-Mhkitaryan. L'unica punta, come detto in precedenza, sarà Shomurodov.