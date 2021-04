Roggi: “Con le prossime due gare il Napoli potrebbe trovarsi con un punto avanti alla Juve…”

Il procuratore ha parlato

TORINO - Moreno Roggi , procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte circa di vari temi, tra cui la lotta scudetto nel campionato di Serie A tra Inter, Milan e Juventus : "L'Inter ormai ha messo una buonissima ipoteca sullo Scudetto, le altre sono tutte in lotta per la Champions fino alla Lazio. Con le prossime due gare il Napoli potrebbe trovarsi con un punto avanti alla Juventus , magari ipotecando addirittura il terzo posto. Ha recuperato benissimo, sta molto bene. Gattuso sta facendo veramente un ottimo lavoro. Questo è un campionato strano, dove il COVID-19 e gli stadi vuoti la fanno da padrone. Con il pubblico il Napoli avrebbe avuto dei vantaggi in più rispetto ad altre squadre e può aver pagato un po' di calo fisico, oltre che gli infortuni. Con tutti gli uomini a disposizione in fase d'attacco il Napoli ha grande forza per fare un ottimo finale di campionato.

Poi ancora: "Juric uomo giusto per il Napoli? Sicuramente per i risultati che sta ottenendo a Verona con gli uomini che ha a disposizione sta mostrando un gioco proficuo. E' tra gli allenatori più interessanti per le grandi piazze. Anche Gattuso è un grande allenatore ma se la sua storia a Napoli è finita tutto può succedere. Anzi, potrebbe essere una riconferma. Probabilmente se andasse via andrà in un'altra grande squadra e Juric potrebbe avere la veste giusta per la sostituzione. Che mercato ci sarà? Molto dipende dallo sviluppo del COVID-19 e dalla potenziale presenza del pubblico sugli spalti. Cascione? Lo portai ragazzino al West Ham, il fatto di ritrovarlo come allenatore fa un po' specie perché il tempo è passato. Ho un ricordo bellissimo di lui come persona, ha fatto un'ottima carriera. Farà una grande carriera anche come allenatore perché lo era già in campo".