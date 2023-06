Rocchi: “Violino di Garcia contro la Juve? Con il VAR non sarebbe successo”

Intervenuto nel corso del programma Radio Anch'io Sport, in onda su Rai Radio, il designatore arbitrale di Serie A Rocchi ha detto: "Dobbiamo ridurre il numero degli arbitri e anche loro lo sanno. Almeno in tre saranno cambiati. Non è una scelta facile, perché come tutti sono ragazzi e anche per noi la scelta è difficile. I complimenti vanno ai ragazzi perché non era facile distribuire gli stessi numeri su 45 arbitri che hanno arbitrato almeno una partita in Serie A. Sono cresciuti tutti e quindi i complimenti li faccio a loroche sono stati bravi a calarsi nelle novità".