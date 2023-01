Rocchi: “Fuorigioco semiautomatico? Sarà un grande aiuto”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie, ha detto la sua sulla novità introdotta del fuorigioco semi automatico.

redazionejuvenews

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha detto la sua sulla novità del fuorigioco semi-automatico. Ecco le sue parole: "Si siamo molto contenti e siamo pronti, il nostro paese è sempre stato all`avanguardia dal punto di vista arbitrale e continuerà ad esserlo: abbiamo fatto molto training nella parte iniziale della stagione e condivido la scelta di partire col girone di ritorno: abbiamo preso l`opportunità di partire dalla EA SPORTS SUPERCUP, non come test ma come gara lancio. Stiamo lavorando molto sull`offline, abbiamo fatto tantissime partite in parallelo utilizzando il semi-automatico.

Sarà un aiuto importante per noi: servirà per migliorare l`accuratezza della decisione, e poi per velocizzare i tempi. All`inizio, essendo uno strumento nuovo, potrebbe esserci qualche ritardo, leggero, rispetto alla normale applicazione del lavoro, ma vedrete che le decisioni saranno più automatiche.

Servirà sempre la parte umana, perché VAR e AVAR sono fondamentali. E` uno strumento in più, per questo la formazione di VAR e AVAR è importantissima. Questo è un passaggio che ci costringerà a utilizzare ancora di più i VAR di alta qualità, perchè uno strumento di altissimo livello va messo in mano a professionisti di altissimo livello. Mi fa piacere che molti paesi all’estero ci seguano. Noi abbiamo cominciato sulla scia della Fifa e poi della Uefa. Abbiamo capito che quella è la strada da percorrere. Al momento abbiamo ancora un numero ristretto di specialisti, ma vogliamo ampliarlo".