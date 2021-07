Roberto Carlos: “Pirlo? Dopo anni di successi erano sazi. Andrea mi ricorda Zidane”

L'ex calciatore brasiliano ha parlato

La Juventus ha ritrovato oggi una parte dei Nazionali , che hanno concluso le vacanze e sono tornati alla Continassa per iniziare ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo è stato il più atteso, con una grande folla ad attenderlo fuori dal J Medical, che non ha fatto mancare i suoi saluti anche a Kulusevski, Ramsey, De Ligt e Rabiot, tornati anche loro dalle vacanze. La Juventus ora continuerà la preparazione alla Continassa, che vedrà gli ultimi Nazionali tornare la prossima settimana.

Della Juventus e della Serie A ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ex calciatore brasiliano Roberto Carlos, tornato a parlare anche della Nazionale di Roberto Mancini: "Il gruppo di Mancini non ha vinto solo per il gioco propositivo e da squadra. Ha avuto la mentalità giusta. Solo così puoi passare, per testa e atteggiamento, dalla Spagna dei palleggiatori alla fisicità dell’Inghilterra. L’Italia è andata via via crescendo, stava bene fisicamente e ha meritato il titolo. Per i mondiali saranno tante le squadre europee a cui noi dovremo stare attenti".