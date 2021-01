Roberta Sinopoli, moglie di Marchisio: “Claudio allenatore? Mai dire mai”

TORINO – La Juventus ha appena vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli, grazie al 2-0 del Mapei Stadium, ma i bianconeri non hanno avuto tempo per festeggiare il trofeo che già sono tornati in campo.C’è infatti da preparare la sfida di domani contro il Bologna, importante per il prosieguo del campionato della squadra bianconera, che non deve più perdere punti rispetto alle milanesi in testa alla classifica, con un punto da recuperare anche su Roma e Napoli davanti ai bianconeri in classifica.

Della Juventus ha parlato anche la moglie dell’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, Roberta Sinopoli, che attraverso il suo profilo Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower, toccando anche argomenti bianconeri: “Seguo ancora la Juve? Con tutti questi juventini in casa per forza”, dice la moglie del numero 8 riferendosi al marito e ai figli “ma ogni tanto sono anche un po’ granata”, con il riferimento alla fede calcistica del padre. “Mi piace tantissimo il calcio e l’ho sempre seguito perché papà ha giocato per tanti anni”. Poi le domande sul rapporto con le mogli degli ex compagni del marito: “Le altre compagne dei giocatori? Con Sonia Amoroso, moglie di Del Piero, non ci sentiamo molto perché lei vive in America ma la seguo sempre. Con Alena Seredova, ex moglie di Buffon, invece sì. Oriana Sabatini, la compagna di Dybala? Sì, la conosco ed è veramente stupenda.”

La chiusura arriva sul futuro del marito. Marchisio è ormai lontano dai campi da molti anni, e l’ex numero 8 bianconero inizia forse ad avare nostalgia del rettangolo verde, tanto che la moglie svela un retroscena che potrebbe aprire scenari per il futuro del giocatore: “Claudio farà mai l’allenatore? Non credo, ma mai dire mai”.

