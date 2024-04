Rizzitelli: “Derby? La Juve era più forte di noi. Sulla gara di sabato…”

Ruggero Rizzitelli, ex calciatore del Torino, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Cosa serve al Torino? Noi eravamo più deboli della Juve, ma li affrontavamo con lo stesso spirito che anima i tifosi. Uomo Derby dei granata? Buongiorno lo sentirà più di ogni altro, ma io mi aspetto una partita speciale da Zapata. È il vero valore aggiunto della squadra, e ancora non capisco perché l’Atalanta se ne sia liberata. Non veniva da una grande stagione, ma resta un trascinatore come lo è stato in nerazzurro, in campionato e forse ancora di più in Europa. L’avrei visto bene pure nella Roma, poi è stato bravo il Toro a chiudere l’operazione".