News Juve – Ceccarini sicuro: “A gennaio pronto l’assalto per…”

Missione compiuta in maniera egregia contro il Bologna. La Juve torna a vincere dopo oltre un mese di inciampi e delusioni. Si tratta solo del primo passo verso una rinascita che deve avvenire pure in Champions a partire da mercoledì sera contro il Maccabi Haifa. Si è rivisto un Vlahovic a livelli accettabili, un ottimo Rabiot (si sente quando manca) e un Milik che si conferma in forma strepitosa.

Per il prossimo mese e mezzo ci si concentrerà sul campo. Nelle prossime partite si decide gran parte della stagione bianconera, ma da metà novembre il calciomercato tornerà assoluto protagonista. I grandi club stanno lavorando già da ora per adottare le strategie migliori per la sessione invernale. Niccolò Ceccarini ha rivelato in un suo editoriale cosa farà la Juventus nella finestra di gennaio<<<