News Juve / Pedullà si sbilancia: “C’è un nome caldissimo”

Juventus al lavoro per salvarsi dagli attacchi mediatici e non solo, che arrivano da tutte le parti e per costruire un futuro che possa essere radioso e ambizioso. Il nuovo Cda bianconero avrà un compito piuttosto complicato, ma la volontà dei vertici societari è chiara, portare di nuovo la Vecchia Signora a primeggiare in Italia e in Europa. Ciò non toglie che anche in questa stagione si punti a vincere qualcosa. Fondamentale per la rinascita del club sarà il calciomercato delle prossime sessioni. A tal proposito Alfredo Pedullà ci racconta qualcosa di molto interessante sulla Juventus<<<