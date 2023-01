Juve, Momblano sgancia la bomba: “Mi risulta che…” / News

Mercoledì 18 gennaio 2023 è stata senza dubbio una giornata epocale in casa Juventus. Hanno salutato ufficialmente Andrea Agnelli e Pavel Nedved ed è entrata in carica la nuova dirigenza che vede Gianluca Ferrero come presidente e Maurizio Scanavino come direttore generale. Il nuovo CDA si concentrerà soprattutto a risolvere le questioni legali nelle prossime settimane. Senza tralasciare le questioni di campo. Elkann ha promesso che manterrà la Juve competitiva ai massimi livelli. Fra poche ore la Vecchia Signora si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Monza. Provare a vincere un trofeo sarà fondamentale anche per la conferma di Allegri. La coppa nazionale è quindi un obiettivo da tenere sott'occhio.Le grandi ambizioni della proprietà sono confermate dalla clamorosa indiscrezione rivela da Luca Momblano in diretta Twitch<<<