Rivaldo: “Il Barcellona doveva vendere Messi come il Real ha fatto con Ronaldo”

TORINO – La Juventus si appresta ad affrontare l’ultima partita del mese di gennaio, caratterizzato da una lunga serie di vittorie intervallate solamente dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter. Il calciatore dei bianconeri Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di se in questi giorni per la presunta avventura avuta a Courmayeur con Georgina, per festeggiare il compleanno della compagna. I due avrebbero infatti violato le disposizioni anti covid in materia di spostamenti, e sarebbe pronta una multa di 400 euro a testa. Il portoghese è comunque concentrato sul campo, con la partita di domani che lo vedrà incontrare una delle sue vittime preferite in Serie A, con il gol di Marassi dello scorso campionato in cui è volato in cielo per colpire la palla di testa che è ancora sotto gli occhi di tutti.

Il portoghese intanto è finito in mezzo agli affari del Barcellona, con l’ex giocatore dei blaugrana Rivaldo che lo ha chiamato in causa in un paragone con la situazione di Lionel Messi, che sta vivendo da separato in casa questo campionato con il Barcellona. con il suo futuro che è ancora avvolto nell’incertezza ed il suo contratto in scadenza a fine anno. L’ex calciatore della nazionale brasiliana e del Barcellona Rivaldo, ha parlato della Pulce e della situazione economica in cui versa il club catalano, in difficoltà sempre maggiori.

“I dirigenti precedenti hanno commesso un grave errore non vendendo Messi quando aveva ancora un contratto lungo. Avrebbero dovuto fare come il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ovvero lo hanno venduto alla Juventus e hanno guadagnato circa 100 milioni di euro. Ora la partenza di Messi sembra inevitabile. È molto doloroso vedere come un giocatore di così grande talento lascerà il Barcellona gratis.”

