Juve, tutti i risultati del settore giovanile nell’ultimo weekend

Oltre alle squadre senior, anche le rappresentative giovanili del club bianconero sono state impegnate nei rispettivi tornei di categoria

redazionejuvenews

La prima squadra ieri ha vinto 1-0 con la Fiorentina. Ma nel weekend sono state impegnate le giovanili bianconere. Il resoconto da sito ufficiale della Juventus.

"PRIMAVERA FEMMINILE: RITORNO AL SUCCESSO!

Si chiude con il sorriso la domenica dell'Under 19 femminile che torna alla vittoria dopo lo stop contro il Milan della scorsa settimana. Al "Dino Marola" di Vinovo la squadra di Coach Piccini supera agevolmente le pari età dell'Hellas Verona, con un netto 5-1 e in gol ci vanno cinque marcatrici differenti. Due nella prima frazione, Berveglieri e Schatzer, e tre nella ripresa e nello specifico Robino, Cinquegrana (subentrata dalla panchina) e d'Auria. Per Robino, giovanissima classe 2008, è il primo gol con la maglia dell'Under 19. Con questa vittoria le bianconere salgono a quota 37, al primo posto con il Milan. La Roma insegue a 36 punti.

UNDER 17 MASCHILE: POKERISSIMO AL SASSUOLO!

Vittoria molto rotonda della squadra di Mister Panzanaro sui pari età del Sassuolo. A Vinovo i bianconeri si impongono 5-0 con le doppiette di Pugno e Biliboc e la rete di Scarpetta. Con questo successo la Juventus Under 17 sale a quota 40 punti in classifica dopo 17 giornate, a sole due lunghezze dalla capolista Parma che, però, vanta una gara in più.

UNDER 16 MASCHILE: PARI E PATTA NEL DERBY

Finisce con un pareggio per 2-2 il Derby della Mole tra la squadra di Mister Rivalta e i pari età del Torino, in casa dei granata. Bianconeri avanti due volte nel punteggio, ma in entrambi i casi la formazione avversaria è riuscita a ristabilire la parità che, poi, è durata fino al triplice fischio. Di Russo e Zingone le reti della Juventus Under 16. Un punto a testa che mantiene le due squadre appaiate in classifica a quota 20 punti dopo 13 partite disputate.

UNDER 15 MASCHILE: CHE VITTORIA CONTRO IL TORINO!

Vincere i derby è bellissimo, vincerli dominando è straordinario. E la Juventus Under 15 di Mister Benesperi torna a casa con tre punti pesantissimi in chiave classifica e soprattutto dopo aver segnato cinque gol contro i pari età del Torino. In casa dei granata finisce 0-5 per i bianconeri che trionfano grazie alla doppietta di Samb e ai gol di Kaba, Borasio e Bracco, quest'ultimo subentrato a gara in corso. Due reti nel primo tempo e due nel secondo per tre punti che valgono ora e che permettono alla Juventus Under 15 di restare agganciata al primo posto in coabitazione con il Genoa".