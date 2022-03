Juventus, i risultati delle giovanili nell’ultimo weekend

Se le squadre senior non hanno deluso e anche la primavera ha vinto, alle altre giovanili nel fine settimana è andata meno bene. Il report.

Quello appena trascorso è stato un weekend positivo per le prime squadre bianconere. Quella maschile ha battuto la Salernitana all'Allianz Stadium per 2-0 con i gol di Dybalae Vlahovic, portandosi a quota 59 in classifica. Ora l'Inter, fermata dalla Fiorentina, dista solo un punto in classifica e dopo la sosta ci sarà proprio il Derby d'Italia. Con lo stesso risultato le Women hanno vinto nella trasferta di Napoli, grazie alle reti di Hurtig e Caruso, e si sono portate a quota 44 in campionato. Le bianconere, approfittando del pareggio tra Roma e Milan, hanno allungato in testa proprio sulle giallorosse. Ora il vantaggio è di 5 punti. Una battuta d'arresto per la squadra Under 23. I ragazzi di mister Zauli sono stati sconfitti per 2-1 dal Padova. Vittoria in trasferta invece per l'Under 19 maschile: 2-1 al Genoa, con i gol di Iling e Mulazzi.