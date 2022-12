Juve, tutti i risultati delle giovanili nel fine settimana: solo successi

Mentre ci sono giocatori bianconeri impegnati al Mondiale , tra chi va avanti e chi è stato eliminato, da domani la prima squadra riprenderà ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo però nel weekend le selezioni giovanili maschili e femminili sono scese in campo.

Scintillante tris per le ragazze di Coach Piccini, in casa contro il Napoli. Doppietta di Berveglieri nel primo tempo, al 5' e al 37', e sigillo nella ripresa a firma di Ruggeri.

Vittoria corsara per il gruppo di Mister Panzanaro, che si impongono a Firenze, per 2-3. Viola avanti con Caprini al 19' del primo tempo, immediato il pareggio di Biliboc 2 minuti dopo. Fiorentina ancora avanti, sempre con Caprini, al 25', in questo spettacolare inizio partita e primo tempo che si chiude sul 2-2 grazie al pareggio bianconero di Scienza. Al dodicesimo della ripresa, gol partita di Bassino.

Cinquina per i ragazzi di Rivalta, contro la Cremonese in casa. Doppietta e tripletta: per la precisione, in gol Bellino per due volte, al quinto e al decimo, e poi Giardino, che si iscrive a referto al 37' e al 40' del primo tempo e ancora al minuto 9 della ripresa