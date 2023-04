Rissa Juve-Inter, oggi la decisione su Cuadrado. L’AIA riascolterà Massa

I cori razzisti contro Lukaku , la rissa nel finale di Juve-Inter e le tre espulsioni : la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter sarà argomento di discussione ancora a lungo. Se per quanto riguarda gli episodi di razzismo la Juve si è subito mossa per aiutare le autorità nell'identificare gli autori, per le espulsioni la situazione potrebbe essere più complessa.

Lukaku è stato infatti espulso per aver esultato in maniera provocatoria e nonostante gli insulti dei tifosi bianconeri, difficilmente il cartellino rosso sarà revocato. Cuadrado e Handanovic sono stati invece espulsi per una rissa. Il colombiano ha addirittura dato un pugno al portiere nerazzurro. Oggi il Giudice Sportivo renderà nota la pena, che potrebbe essere addirittura di tre giornate per via della condotta violenta. Molto dipenderà però dal referto arbitrale: se Handanovic dovesse aver provocato il giocatore della Juve, la pena potrebbe essere minore. E a proposito di referto, gli arbitri non hanno annotato risse all'interno del tunnel: buone notizie per i giocatori.