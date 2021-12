Riso: “Rovella da Juventus, lo sta dimostrando in questa stagione”

Il procuratore ha parlato in occasione della premiazione per il Golden Boy che nella sezione italiana ha premiato il suo assistito Roberto Piccoli

redazionejuvenews

Il quotidiano italiano Tuttosport ha consegnato il GoldenBoy, premio per gli Under migliori d'Europa, conquistato dal calciatore del Barcellona Pedri. Per la sezione italiana il premio è stato vinto da RobertoPiccoli, con l'agente Beppe Riso, che ha parlato intervistato dai microfoni del giornale, parlando dei suoi assistiti e del futuro dei giocatori nella sua scuderia: "Una bella soddisfazione, oltre che un motivo di orgoglio. Significa che stiamo lavorando nella maniera giusta. Colgo l’occasione per fare i complimenti anche ai collaboratori che mi assistono quotidianamente nella gestione dei ragazzi. Credo che Pedri e Piccoli si sfideranno altre volte in futuro, magari giocheranno anche insieme. L’obiettivo per il futuro è quello di giocare un Mondiale e sono convinto che Roberto ci riuscirà".

Il procuratore ha poi parlato degli altri suoi assistiti, tra cui il calciatore della Juventus in prestito al Genoa Rovella: "Colombo è sicuramente il più pronto. È di proprietà del Milan e con i rossoneri ha già segnato anche in Europa. Alla Spal, dov’è in prestito in questa stagione, sta crescendo molto. Dove mi immagino Daniel Maldini in futuro? Sempre al Milan. La pressione con Paolo? Si gestisce esattamente come gli altri ragazzi. Daniel ha la fortuna di avere un esempio come Paolo in casa e sicuramente è un bell’aiuto. Ma Paolo Maldini è molto rigoroso nello scindere il ruolo di papà da quello di dirigente del Milan".

"Rovella è un giocatore di livello e lo sta dimostrando anche in questa stagione: i dati parlano chiaro. Sta dimostrando di essere da Juventus, vedremo quando tornerà a Torino. Peccato per l’infortunio, stava giocando benissimo. Gomez in Italia? Sinceramente non ne stiamo parlando. Il Papu è molto felice a Siviglia. La trattativa più difficile Tevez al Milan, che poi purtroppo non si concluse. E anche De Jong al Manchester City. Con quale dirigente è più difficile trattare? Adriano Galliani".