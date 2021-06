Riso, agente di Rovella: “La Juve deciderà quando portarlo a Torino ma lui è pronto”

Il procuratore del giocatore ha parlato

Intervistato dai microfoni di Radio Radio il procuratore di Nicolò Rovella Giuseppe Riso ha parlato del centrocampista di proprietà della Juventus e in prestito al Genoa fino a giugno 2022: "La Juve deciderà se portare subito Rovella a Torino. È importante questo discorso, sul trasferimento dal Genoa ai bianconeri. Quando prendi un regista giovane non puoi dargli le chiavi della squadra, per questo è cresciuto in rossoblù. Non guardiamo solo gli aspetti economici della vicenda. Ma è pronto per la Juve, ha grande personalità, se la sente di giocarsela a Torino. Non dico che è pronto per giocare nella Juve, ma è pronto per provarci”.