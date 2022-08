FPF, la Juve rischia più delle altre: ecco cosa può succedere

Piove sul bagnato in casa Juventus, dove le prestazioni deludenti della squadra ed un mercato completamente bloccato, non fanno che aumentare il malcontento della piazza. Secondo quanto rivela il Times, nel mese di settembre dovrebbero arrivare una serie di provvedimenti per 20 club europei per quanto riguarda il Fair Play finanziario. In Italia rischiano grosso Roma, Inter e Juventus. Le prime due potrebbero subire delle limitazioni sul mercato e una multa salata, ma per la Vecchia Signora le conseguenze potrebbero essere anche peggiori.