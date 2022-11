Juve, per la ripresa a disposizione in 12: la lista di Allegri

In attesa di tornare a ingranare in vista della ripresa della stagione, che è in programma il 4 gennaio, la Juventus inizia a rimettersi al lavoro, con i giocatori non coinvolti con le proprie nazionali al Mondiale in Qatar. I bianconeri si ritroveranno di nuovo alla Continassa il 6 dicembre per la ripresa degli allenamenti. In questo nuovo mini ritiro, la Juve vuole preparare al meglio una seconda parte di stagione in cui la squadra di Allegri vorrà essere protagonista.