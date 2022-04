Juve, ripresi oggi gli allenamenti: si ferma De Sciglio

In mattinata la squadra è tornata sul campo, dopo il giorno di riposo concesso ieri dal mister. Stop per il terzino, l'esito degli esami.

Oggi è iniziata la preparazione della partita di domenica contro il Venezia , in programma alle 12:30 all'Allianz Stadium. Ieri infatti, il mister Massimiliano Allegri aveva concesso un giorno di riposo ai suoi dopo la vittoria del Mapei Stadium contro il Sassuolo . La gara del Primo Maggio sarà importante per dare continuità al risultato ottenuto contro la squadra di Alessio Dionisi . Dopo l'ultima giornata infatti si sono aperte nuove prospettive di classifica per i bianconeri. La crisi del Napoli ha aperto le porte del terzo posto , che ora dista solo un punto. Nelle ultime 4 giornate quindi sarà questo l'obiettivo: superare gli azzurri e agguantare il podio della Serie A . Andiamo ora a vedere quanto è successo oggi al centro sportivo bianconero attraverso il report dell'allenamento, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus .

Juve che, come si diceva, è tornata ad allenarsi oggi al Training Center con questo programma: esercitazioni per il possesso palla e per le conclusioni su cross per chi ha giocato pochi minuti contro il Sassuolo, seduta defaticante, invece, per la restante parte del gruppo. Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Marley Akéha svolto l'intero allenamento con il gruppo. Domani il gruppo si troverà nuovamente al mattino per una nuova giornata di lavoro".