Riparte la vendita dei biglietti per Napoli-Juve: i dettagli

redazionejuvenews

Riparte ufficialmente la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus che nella giornata di ieri era stata bloccata 15 minuti prima che fossero disponibili i tagliandi per lo Stadio Maradona. Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne, aveva spiegato a CalcioNapoli24 i motivi della decisione: "Biglietti sospesi per Napoli-Juventus? Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Abbiamo bloccato tutto un quarto d’ora prima che iniziasse tutto, senza vendere nemmeno un biglietto: sappiamo che le partite possono essere condizionate dallo status ‘a rischio’, perciò ci saranno determinazioni specifiche che potranno coinvolgere anche le vendite dei biglietti. Aspettiamo l’Osservatorio prima di mandare tutto in vendita.

Sono questioni burocratiche, di sicurezza: rendiamoci conto che l’accesso allo stadio è già gestito dal Napoli, abbiamo cercato di fare al pre-filtraggio una sorta di pre-controllo anche del Green pass, se arriva una nutrita tifoseria ospite e rispettiamo il distanziamento, vanno riviste forse alcune cose. Non so cosa scriverà l’Osservatorio per tutelare l’ordine pubblico". Oggi il sito ufficiale del Napoli ha riaperto la vendita dei biglietti con un comunicato sul sito web ufficiale azzurro: "La SSCN è lieta di comunicare che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha precisato con una nota che si può procedere alla vendita dei tagliandi per i solo possessori di voucher e di fidelity card, per la gara Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona.

La partenza è programmata per le 14:00 di oggi, fino a domenica 5 settembre alle ore 23:59 per i possessori di voucher. Da lunedì 6 settembre alle ore 10:00 la vendita è riservata per tutti i possessori di Fidelity Card, fino a una determinazione definitiva da parte dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive Pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, la SSCN si scusa per il disagio con i propri tifosi e con tutti gli appassionati che hanno intenzione di assistere alla gara allo Stadio".