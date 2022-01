Riparte la Juventus training experience

Riparte ufficialmente la Juventus training experience

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un articolo sulla Juventus training experience che non avveniva da tantissimo tempo: "Belle sensazioni quelle vissute in questo inizio di 2022, ma soprattutto sensazioni che mancavano da tanto tempo. Dall’inizio della pandemia da Covid-19 le Academy bianconere all’estero non hanno avuto la possibilità di venire a trovarci, ma con l’inizio del nuovo anno è tornata la Juventus Training Experience ed è tornata con una protagonista davvero speciale. Stiamo parlando della Juventus Academy Malta, operativa esattamente dal settembre del 2021. Un segnale di rinascita forte quello lanciato dalla Juventus, sempre nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza in atto e delle normative sanitarie vigenti. Ripartire in sicurezza, dunque, ma ripartire.