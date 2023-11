Rinnovo Vlahovic? La Juve pensa a prolungamento e stipendio spalmato

La dirigenza bianconera starebbe lavorando al prolungamento di un anno del contratto del serbo per ammortare il pesante stipendio

Il capitolo rinnovi è la questione che tiene banco in casa Juventus. Mentre sul campo, la formazione di Massimiliano Allegri è alle prese con il derby d'Italia che, in caso di successo, potrebbe regalare la vetta dalla classifica ai bianconeri, dietro le scrivanie si pensa ai contratti in scadenza. Uno di questi è quello di Dusan Vlahovic, il cui rapporto con il club della Continassa andrà a terminare nel 2026. Quindi ancora due anni abbondanti.